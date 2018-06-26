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В Подмосковье в каюте катера найдено тело бизнесмена Шекланова

Сегодня, 13:56

В подмосковном яхт-клубе «Галс» произошло чрезвычайное происшествие. Найдено тело одного из членов клуба - Сергея Шекланова, на котором не было признаков насильственной смерти, полицейские разбираются в причинах его смерти.

В подмосковном яхт-клубе «Галс» произошло чрезвычайное происшествие – в каюте одной из яхт обнаружено тело человека. На место инцидента были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Установлено, что оно принадлежит знаменитому бизнесмену Сергею Шекланову.

Специалисты осмотрели тело мужчины и не нашли на нем следов насильственной смерти. Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы в специализированное заведение. После получения результатов исследования тела покойного можно будет говорить о причинах смерти бизнесмена и решить вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительной версии, он скончался от сердечной-сосудистой недостаточности, хотя родные и друзья не сообщили о том, что ранее он жаловался на сердце.

Сообщается, что тело Шекланова обнаружено в воскресенье 24 июня. Напомним, что бизнесмен является экс-совладелец банка «БТА-Казань» и «Руснефтехима». На данный момент он был совладельцем компаний «Регионгазхолдинг» и «Стрим ойл».

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