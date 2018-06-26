В Instagram опубликовано видео загадочного светящегося шара

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Ролик появился на странице пользователя l_ivictor_l. Светящийся объект был снят в ночном небе.

В социальной сети Instagram опубликовано видео загадочного светящегося шара, зависшего в ночном небе. Пользователь l_ivictor_l разместил ролик у себя на странице, но особого ажиотажа он не вызвал. Примечательно, что таинственный объект мерцал в темноте и его происхождение остается загадкой, если только к этому вопросу не подключатся российские уфологи.

Подлинность кадров не оставляет сомнения, так как камера смартфона не очень хорошая в своем качестве, а на фоне мелькают многоэтажки.

Можно предположить, что молодой человек стал свидетелем появления НЛО, но доказательств тому нет, как и в других случаях, происходящих во всем мире в разных странах и городах. К примеру, на снимках с МКС житель Нижнего Тагила нашел НЛО, способное уничтожить человечество.