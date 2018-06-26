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Жители Симферополя всю ночь слушали вой турбин

Сегодня, 10:44

Люди возмущались в социальных сетях. Они пришли к выводу, что причиной стала продувка новой турбины на ТЭС в пригороде.

В социальных сетях появились сообщения, согласно которым жители Симферополя всю ночь слушали вой турбин. Эта неприятность не позволяла нормально спать, к тому же, многие испытали чувство тревоги. На утро ситуацию обсудили на просторах интернета и пришли к выводу, что виной неприятного звука стала продувка новой турбины на ТЭС в пригороде.

Подобный инцидент был зафиксирован и в Севастополе. Тогда на Балаклавской ТЭС специалисты проводили пусконалодочные мероприятия, которые заключаются в продувке паровых трактов котла и турбины. Процесс намереваются провести в течение недели и, чтобы жители Севастополя не испытывали неудобства, намереваются установить шумоглушащие панели. Решение властей Симферополя пока остается неизвестным.

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