Ажиотаж на Урале: Гостиницы переполнены желающими посмотреть «Танец слонов»

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В городе Кунгур, находящемся на Урале вскоре состоится старт очередной «Небесной ярмарки». Количество участников и гостей явно превышает возможности по их размещению.

Событие вызвало настоящий ажиотаж. Гостиницы стали бронировать за полгода до того, как станет возможным посмотреть ночной «Танец слонов». Свободных коечных мест нет даже в хостелах.

«Небесная ярмарка» является очень зрелищным шоу. В этом году её апофеозом станет ночной «Танец слонов» на Урале. В Кунгур уже прибыли тысячи туристов. Некоторые - в забронированные гостиницы, другие заняты вопросами своего размещения. Неудобства не смущают, главное – стать свидетелем грандиозного шоу.

В городе – восемь гостиниц. Самая большая и комфортная из них – «Сталагмит». Там разместятся пилоты воздушных шаров. В гостинице «Ирень» все места займут гости, прибывающие из дальних городов РФ.

Нет мест и в «Башне». Хостел «Кунгур» и семь других подобных заведений города также проинформировали об отсутствии свободных комнат.

Впрочем, для размещения есть и другие возможности. Располагающие средствами смогут нанять частную квартиру. Это удовольствие обойдётся за сутки в 1000 рублей.

Для тех, кто не готовы платить столько, предусмотрен палаточный лагерь. В нём есть все удобства, а палатку можно взять напрокат.

Старт «Небесной ярмарке» будет дан 30 июня. Она состоится в этом году в 17-й раз.