VistaNews.ru


В Сызрани с балкона упал четырехлетний ребёнок

Сегодня, 10:33

Мать малыша на месте происшествия вела себя неадекватно: ругалась матом и мешала медикам оказывать мальчику помощь.

Накануне вечером в Сызрани с балкона упал ребёнок. Четырёхлетний мальчик выпал со второго этажа примерно в 16:20 на улице Студенческой, 8.

Очевидцы утверждают, что после падения малыш сумел сам подняться на ноги, но при этом держался за живот и локоть. Было заметно, что ребёнок испытывает сильную боль. Люди сразу же вызвали на место «скорую», однако сразу после этого на место прибежала мать мальчика и начала вести себя неадекватно.

Женщина выражалась нецензурной бранью, ругалась. Когда на место прибыли медики она препятствовала им, мешая оказывать помощь сыну. Выяснилось, что на балконе, откуда упал малыш, находилось большое количество хлама. После госпитализации у ребёнка диагностировали тупую травму живота. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Правоохранители намерены выяснить, где в момент инцидента находилась мать мальчика и почему не следила за ребёнком.

Ранее мы писали, что в Ленобласти в туристическом комплексе погиб восьмилетний ребёнок. Школьник упал с деревянной фигуры во время игры.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Чите из окна квартиры выпал четырехлетний мальчик

Пятилетний мальчик выпал с пятого этажа в Волжском

В Йошкар-Оле с 6 этажа выпал ребенок

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

«Тайна раскрыта»: Туристов на перевале Дятлова убил Уральский «гуманоид Алёша»

Оказывается, что крошечный инопланетянин настоящий долгожитель. Впервые его...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Рекомендуем