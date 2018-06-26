В Сызрани с балкона упал четырехлетний ребёнок

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Мать малыша на месте происшествия вела себя неадекватно: ругалась матом и мешала медикам оказывать мальчику помощь.

Накануне вечером в Сызрани с балкона упал ребёнок. Четырёхлетний мальчик выпал со второго этажа примерно в 16:20 на улице Студенческой, 8.

Очевидцы утверждают, что после падения малыш сумел сам подняться на ноги, но при этом держался за живот и локоть. Было заметно, что ребёнок испытывает сильную боль. Люди сразу же вызвали на место «скорую», однако сразу после этого на место прибежала мать мальчика и начала вести себя неадекватно.

Женщина выражалась нецензурной бранью, ругалась. Когда на место прибыли медики она препятствовала им, мешая оказывать помощь сыну. Выяснилось, что на балконе, откуда упал малыш, находилось большое количество хлама. После госпитализации у ребёнка диагностировали тупую травму живота. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Правоохранители намерены выяснить, где в момент инцидента находилась мать мальчика и почему не следила за ребёнком.

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