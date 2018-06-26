VistaNews.ru


В Саратове начальника Главпочтамта обвинили в самоуправстве

Сегодня, 09:49

В отделениях почты оказывались принимать корреспонденцию от юридических лиц.

В самоуправстве обвинили начальника Главпочтамта в Саратове. Чиновник был привлечён к административной ответственности региональной прокуратурой по итогам проведённой проверки. Как передаёт местная пресса, в надзорное ведомство с жалобой на действия мужчины обратились сотрудники одной из саратовских организаций. Они пояснили, что в городских отделениях почты отказывают в оказании предусмотренных услуг.

В частности, начальник Главпочтамта издал прошлой осенью уведомление, согласно которому руководителям структурных отделений региона запрещалось обслуживать юридические лица. Исключением были только два подразделения. Руководствуясь предписанием руководства, сотрудники остальных отделений отказывались принимать корреспонденцию у юридических лиц, не имея на то никаких правовых оснований. В этой связи некоторые организации решили пожаловаться на действия «Почты России» в регионе. По результатам разбирательства сотрудники прокуратуры составили в отношении начальника саратовского Главпочтамта протокол об административном правонарушении за самоуправство и осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных разрешительными документами. Мужчину оштрафовали на 3300 рублей.

Ранее мы писали, что в Калининграде в отделении «Почты России» нашли посылку с ядом. Сотрудники структурного подразделения уронили коробку, в которой разбилась стеклянная тара, откуда полилась опасная жидкость.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Подгузов пообещал устранить очереди в отделениях «Почты России»

Услуги «Почты России» подорожали с 1 апреля

В отделениях «Почты России» в Москве появился бесплатный Wi-Fi

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

«Тайна раскрыта»: Туристов на перевале Дятлова убил Уральский «гуманоид Алёша»

Оказывается, что крошечный инопланетянин настоящий долгожитель. Впервые его...

Рекомендуем