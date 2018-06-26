В Саратове начальника Главпочтамта обвинили в самоуправстве

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В отделениях почты оказывались принимать корреспонденцию от юридических лиц.

В самоуправстве обвинили начальника Главпочтамта в Саратове. Чиновник был привлечён к административной ответственности региональной прокуратурой по итогам проведённой проверки. Как передаёт местная пресса, в надзорное ведомство с жалобой на действия мужчины обратились сотрудники одной из саратовских организаций. Они пояснили, что в городских отделениях почты отказывают в оказании предусмотренных услуг.

В частности, начальник Главпочтамта издал прошлой осенью уведомление, согласно которому руководителям структурных отделений региона запрещалось обслуживать юридические лица. Исключением были только два подразделения. Руководствуясь предписанием руководства, сотрудники остальных отделений отказывались принимать корреспонденцию у юридических лиц, не имея на то никаких правовых оснований. В этой связи некоторые организации решили пожаловаться на действия «Почты России» в регионе. По результатам разбирательства сотрудники прокуратуры составили в отношении начальника саратовского Главпочтамта протокол об административном правонарушении за самоуправство и осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных разрешительными документами. Мужчину оштрафовали на 3300 рублей.

Ранее мы писали, что в Калининграде в отделении «Почты России» нашли посылку с ядом. Сотрудники структурного подразделения уронили коробку, в которой разбилась стеклянная тара, откуда полилась опасная жидкость.