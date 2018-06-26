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В Вологодской области ураган завалил деревьями кладбище

Сегодня, 10:06

Нарушено электроснабжение нескольких поселков. Грозовой фронт зафиксирован в западных районах области, ремонтные бригады проводят соответствующие мероприятия.

В Вологодской области в западных районах прошелся сильный ураган. Он завалил деревьями Лентьевское кладбище, в результате власти были вынуждены обратиться к неравнодушным, чтобы те помогли убирать поваленные деревья и спилить надломленные.

Представители Вологдаэнерго информируют, повреждения в поселках спровоцированы грозовым фронтом и сильным шквалистым ветром. Устранением последствий занимаются 19 ремонтных бригад, в составе которых 57 человек. Также задействованы 20 единиц специализированной техники, объем работы внушительный.

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