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В Вологодской области рухнул ещё один мост

Сегодня, 09:27

Мосты, как и любое другое инженерное сооружение, нуждаются в постоянном присмотре и ремонтах. Если этого не производить, может наступить неприятность.

В Вологодской области рухнул ещё один мост. Правда, деревянный и обрушился лишь один пролёт, но от этого водителям не легче.

Мост соединяет деревни Озерки и Слуда и возведён через реку Пенога. Через него проходит областная дорога из Тарноги в Илезу.

Сейчас на мосту провалилось не менее пяти брёвен и движение по нему стало ограниченным.

Очевидцы сообщают, что свои автомобили они переносят, буквально, на руках. К счастью, обрушение моста не привело к жертвам. Автолюбители сообщают, что уже давно испытывали опаску, проезжая по этому мосту. В то же время местные власти сообщают, что его ремонт был проведён четыре года назад.

В летний период для движения транспорта соорудят объезд. Неподалёку от моста есть брод, где техника сможет пройти. Когда мост восстановят, пока неизвестно.

Мосты в Вологодской области давно требуют срочных ремонтов. Даже в областном центре таковых целых три.

На Красном мосту (пешеходном) работы уже начаты, и он закрыт для доступа до 1 сентября.

На Каменном и Октябрьском мостах также запланированы ремонты и на них уже выделены необходимые средства.

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