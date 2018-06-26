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«Нашествие инопланетян» напугало воронежцев

Сегодня, 09:05

Жители Воронежа могли наблюдать странное свечение в небе в ночь с 25 на 26 июня. Горожане приняли природное явление за паранормальное и подумали, что это нашествие инопланетян.

 Жители Воронежа после того, как стали свидетелями странного явления в небе, начали выдвигать свои гипотезы. Некоторым в небе привиделся корабль инопланетян, другие написали, что это охотники за приведениями ловят инопланетных жителей. Стоит подчеркнуть, что «нашествие инопланетян» многих очень сильно напугало, так как небо действительно было белое, как днем. Однако ученые успели заверить воронежцев, что волноваться не о чем, и это не НЛО, а обычные серебряные облака. Такое явление встречается очень редко, и представляет из себя разреженные облака, которые появляются в мезосфере под мезопаузой примерно на высоте 75-80 км от земли.

Данное вление можно увидеть только в темное время суток в летнюю пору года. Исследователи доказали, что серебряные облака явление не исключительно земное, но и на Марсе тоже можно увидеть такую аномалию. Пока что ученым не удалось достоверно изучить аномалию серебряных облаков. На данный момент известно, что они состоят из космической пыли или водяного льда.

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