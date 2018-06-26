VistaNews.ru


«У нас все свежее!»: В Челябинске женщина купила мясо с червями

Сегодня, 08:53

Теперь на торговую точку может нагрянуть прокуратура. Об инциденте информирует «31tv.ru», соответствующий ролик опубликован на YouTube.

Придя в любой магазин, на вопрос покупателя о свежести продукции продавец отвечает на автомате: «У нас все свежее!». Так в Челябинске женщина купила мясо с червями, но организмы уже заметила у себя дома. Естественно, она отнесла аппетитный кусочек обратно в магазин, но успела снять ролик и распространить его по Сети. Можно смело предположить, что в торговую точку наведаются работники прокуратуры Челябинска.

По словам экспертов, наличие в мясе червей говорит о том, что в магазине не соблюдают нормы сохранения продукции, а, значит, что там небезопасно приобретать все. Такое лакомство может закончиться плохо для всей семьи с участием медиков, с тратами на дорогостоящие препараты и потерянным временем на больничной койке.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Во Владикавказе женщине продали гнилое мясо

В Тюмени женщина купила рыбные консервы с червями

В Брянске женщина купила хлеб с железной стружкой

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

«Тайна раскрыта»: Туристов на перевале Дятлова убил Уральский «гуманоид Алёша»

Оказывается, что крошечный инопланетянин настоящий долгожитель. Впервые его...

Рекомендуем