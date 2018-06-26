«У нас все свежее!»: В Челябинске женщина купила мясо с червями

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Теперь на торговую точку может нагрянуть прокуратура. Об инциденте информирует «31tv.ru», соответствующий ролик опубликован на YouTube.

Придя в любой магазин, на вопрос покупателя о свежести продукции продавец отвечает на автомате: «У нас все свежее!». Так в Челябинске женщина купила мясо с червями, но организмы уже заметила у себя дома. Естественно, она отнесла аппетитный кусочек обратно в магазин, но успела снять ролик и распространить его по Сети. Можно смело предположить, что в торговую точку наведаются работники прокуратуры Челябинска.

По словам экспертов, наличие в мясе червей говорит о том, что в магазине не соблюдают нормы сохранения продукции, а, значит, что там небезопасно приобретать все. Такое лакомство может закончиться плохо для всей семьи с участием медиков, с тратами на дорогостоящие препараты и потерянным временем на больничной койке.