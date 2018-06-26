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Спящую жительницу Владивостока обокрали в баре

Сегодня, 08:00

Похитителя драгоценностей удалось найти, и в скором времени суд определит ему меру наказания. У преступника были изъяты драгоценности на сумму 190 тысяч рублей.

Мужчина обокрал спящую жительницу Владивостока в баре, сняв с нее кольца, серьги и несколько браслетов. Все украшения были сделаны из золота. После чего мужчина сбежал из бара.

До этого потерпевшая распивала с ним алкогольные напитки. После того, как женщина проснулась, и обнаружила, что на ней нет украшений, она обратилась в полицию. На данный момент известно, что полицейские завершили расследование, и в скором времени суд присудит преступнику наказание. По предварительной информации, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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