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Над центральной частью России взорвался метеорит

Сегодня, 21:49

Приземлился космический «камень» в районе Тульской и Липецкой областей. О жертвах не сообщается.

Взорвался «липецкий метеорит», как его уже прозвали местные, над Центральной частью России. Именно люди, живущие здесь, могли наблюдать, как что-то яркое в небе летит на Землю.

Как удалось выяснить, метеорит не был большим, поэтому от него не было ужасных последствий – диаметр равен 4 м, а взрыв не более 500 килотонн. В то время как метеорит, упавший в Челябинске, больше в пять раз.

Все произошло в четверг утром, 21 июня в 4:15.

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