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Американец нашел в стебле дерева живую змею-мутанта без головы

Сегодня, 20:48

Мужчина по имени Райан Сандерс распилил дерево и пришел в ужас. Оказалось, что в нем обитала гадкая черная змея, да еще и без головы.

Американец нашел в стебле дерева живую змею-мутанта без головы, когда распилил этот стебель на части. Мужчина пришел в ужас от того, что вместе деревом распилил и змею, которая в агонии начала выползать из отверстия. Американец начал снимать находку на видео, при этом он кричит: «О Боже мой! Она отползает сама от себя! Что это значит?». Не увидев головы в первой части разрезанного туловища змеи, мужчина перебегает на другую сторону, однако, голову он так и не находит: «Я случайно распилил какую-то большую змею внутри этого бревна. Но, где, черт возьми, его голова?», - в недоумении говорит мужчина.

Обнаружить голову змеи-мутанта так и не удалось. Как долго она еще извивалась, и что с ней стало после – неизвестно.

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