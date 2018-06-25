В супермаркете Орла обнаружен зараженный фарш

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В супермаркете сети «Пятерочка» в продаже оказался зараженный мясной фарш. Фарш поступил из Ливенского района Орловской области.

В нем обнаружили ДНК какого-то вируса. 200 килограммов мяса были изъяты из продажи. По данному факту начата проверка.

По данным Референтного центра, который провел исследование зараженного фарша предположительно установлено, что в его составе содержится генетический материал вируса гриппа птиц Н5.

Ранее сообщалось в СМИ, что 20 июня в Ливенском районе впервые Орловской области зафиксирован массовая гибель птиц от вируса гриппа. 22 июня объявлен карантин.

В региональном Россельхознадзоре по данному инциденту никаких комментариев не дают. Каким именно вирусом оказался поражен продукт и какая организация является его поставщиком, в контролирующем ведомстве пока не назвали. По каким причинам в Россельхознадзоре скрывают виновников произошедшего неизвестно.