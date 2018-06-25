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Уборщик московского диспансера ослеп после того, как его облили мочой

Сегодня, 18:31

Полиция отказалась вмешиваться, сославшись на отсутствие состава преступления.

В Москве уроженец Тывы Александр Кара‐Сал ищет справедливости в связи с тем, что после работы в ПНД №5 он по сути стал инвалидом. Уборщик московского диспансера ослеп в марте прошлого года. Тогда он стал свидетелем потасовки между психически нездоровыми пациентами медучреждения. Мужчина попытался разнять драку, однако пострадал в итоге сам. У одного из участников конфликта в руках была больничная утка. Александра облили мочой из этой ёмкости. Жидкость попала ему в глаз, после чего он почувствовал сильное жжение. Обратившись в больницу, он выяснил, что у него развился туберкулез глаза.

На этом беды мужчины не закончились. Работодатель отказался компенсировать вред пострадавшему. Оказалось, что втайне от него его перевели на работу в другую организацию, хотя он продолжал исполнять функциональные обязанности в ПНД №5. В полиции его также слушать не стали. Заявление у мужчины приняли, однако возбуждать дело отказались, сославшись на то, что в данном случае отсутствует состав преступления. Добиваться справедливости Александр намерен в суде.

Ранее мы писали, что в Ленобласти белорус пришел устраиваться на работу и скончался. Причина смерти 52-летнего иностранца не установлена.

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