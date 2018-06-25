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Армянскими спецслужбами был задержан брат Сержа Саргсяна

Сегодня, 18:21

Службой Национальной безопасности (СНБ) Армении в Ереване был задержан брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Александр Саргсян. Задержание прошло недалеко от гостиницы «Ани».

Несмотря на плохое самочувствие Саргсяна, задержание состоялось.

По словам пресс-секретаря полиции Армении, Александр был доставлен в отделение полиции по причине того, что его подозревали в незаконном ношении оружия.

Ранее РУСАРМИНФО сообщало о том, что Армянская полиция, проведя проверку, обнаружила в компании «Секьюрити дрим», которую связывают с Александром, денежные махинации на крупную сумму.

Стоит напомнить, что Саргсян занимал пост президента Армении в течение 10 лет. Весной 2018 года, по истечению его второго срока, он был избран на пост премьер-министра Армении, однако после волны протестов, прокатившихся по всей ресбуплике, Саргсяну пришлось уйти в отставку спустя несколько дней после того, как его назначили на эту должность. Новым президентом стал Никол Пашинян, возглавлявший движение за отставку Саргсяна.

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