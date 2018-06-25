В центре Ставрополя двое котят застряли под раскаленными листами металла

Сегодня, 18:14

МЧС полчаса не могли получить разрешение на освобождение малышей, ожидая решение руководства магазина. Инцидент произошел на улице Ленина возле гастронома «Пушкинский».

Сегодня, 25 июня, в центре Ставрополя местные жители заметили, как двое котят застряли под раскаленными листами металла. Эти куски являлись обшивкой магазина «Пушкинский», в результате руководство полчаса не давало разрешение на раскрутку болтов.

Сотрудники МЧС оперативно справились с поставленной задачей, все это время котята лежали друг на друге и могли погибнуть на жаре. Две юные местные жительницы из толпы любопытных решили забрать малышей и приютить у себя во дворе. Именно там им организуют уход, постоянную еду, заботу и любовь.