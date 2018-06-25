Сегодня, 18:07

Молодежь возлагала цветы и игрушки. Чествование памяти погибшего прервали неизвестные люди в капюшонах и с масками на лице.

В Тольятти разгромили мемориал рэперу XXXTentacion. Инцидент произошел вчера вечером, в парке Победы. Молодежь пришла почтить память рэпера, известие о смерти которого потрясло весь мир. Однако группа неизвестных лиц набросилась на мемориал, а всех, кто пытался им помешать, злоумышленники начинали избивать.

Видео погрома разместили в сети. На нем видно, как фанаты в панике и недоумении расходятся. Одна из очевидец сообщила, что под горячую руку попал ее брат и еще один парень, которого хулиганы поймали и забили ногами. Его госпитализировали сотрудники скорой помощи. Отмечается, что полиции в парке на тот момент не было.