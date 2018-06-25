Сегодня, 17:20

Ученики 9 класса праздновали окончание успешного года на территории спорткомплекса «Белый колодец». Однако празднование завершилось трагедией.

Воронежский школьник погиб во время празднования выпускного. Ребята отмечали окончание 9 класса, веселясь и плавая в пруду. 16-летний парень решил прыгнуть в воду с карьера, однако, проплыв немного, он скрылся из видимости. Его одноклассница увидела это и сразу же сообщила учителям.

Парня бросились искать дежурившие в этот вечер спасатели. Его нашли и вытащили на берег, отмечается, что в этот момент он еще дышал. Около получаса спасатели и бригада работников скорой медицинской помощи пытались спасти жизнь пострадавшего. Однако воронежский школьник погиб.

По предварительным данным, парень ударился головой, когда нырнул в воду с высоты. Сообщается, что он и его сестра воспитываются в приемной семье. Также, стало известно, что выпускной не был официальным, а был организован родителями и преподавателями.