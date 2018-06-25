Сегодня, 17:00

Мэрия города Саратова обнародовала информацию о фальсифицированной продукции на полках магазинов.

Санитарных врач Саратова Николай Павлов первым «забил тревогу» и направил соответственное письмо в горадминистрацию. Он обнаружил в молочных продуктах жиры, которые не относятся к ряду молочных. Как оказалось, все это время несколько производителей вместо молока саратовцам продавали фальсификаты. Нарушителями стали Дмитровский молочный завод", "Молочный Гость", "Добрая Буренка".

Как сообщают представители регулирующих органов, у данных производителей отзовут декларацию о соответствии продукции должному качеству.

Также стало известно, что данные предприятия не ведут выпуск продукции по тем адресам, под которыми были зарегистрированы.