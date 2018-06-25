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В Боснии и Герцеговине вандалами была сожжена православная церковь

Сегодня, 16:53

В муниципалитете Високо, что находится в Боснии и Герцеговине, 25 июня неизвестными был совершен поджег православной церкви.

Здание получило сильные повреждения. Ночью в воскресенье был подожжен храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Чекрекчие. В результате пожара уничтожена алтарная часть, иконостас и большинство икон. От огня также сильно пострадала и крыша церкви.

Последние несколько лет за церковью присматривал настоятель Милян Радженович. В 2017 году храм был освящен.

Осенью 2017 года республика отметила 22 годовщину Дейтонского соглашения, благодаря которому был положен конец гражданской войны, которая длилась три года, среди хорватов, сербов и мусульман. За время конфликта погибли более 100 тысяч человек.

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