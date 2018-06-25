В Ставропольском крае корова спасла своего теленка из воды

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В Ставропольском крае теленок упал в воду. Корова бросилась спасать своего детеныша.

В Левокумском районе Ставропольского края произошло интересное происшествие – корова бросилась за своим детенышем. Очевидцы рассказали, что теленок упал в реку с обрыва, на котором пасся. Сообщается, что трагедия случилась 24 июня на реке Куме неподалеку от поселка Левокумское.

Также с данного обрыва упала еще одна корова, которая пришла на водопой. Отдыхавшие неподалеку на водоеме люди заметили происшествие и вызвали на место спасателей. Также сообщается, что мать теленка бросилась спасать его, но не знала, как это сделать. Прибывшие на место спасатели обвязали ее туловище веревкой. Поднять ее со стороны обрыва мы, естественно, не смогли, и решили переправить ее вплавь до того места реки, где спуск более пологий.