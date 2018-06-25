В Новокузнецке из-за прорыва трубы повреждены 20 автомобилей

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В Новокузнецке у бизнес-центра «Сити» из-под земли вырвался фонтан воды.

В результате аварии были повреждены около 20 машин. Вмятины и выбитые стекла стали результатом прорыва трубопровода.

«Всё произошло неожиданно»,- рассказала жительница Кузбасса Екатерина Андреева.

Однако, ранее главный специалист по работе со СМИ комитета ЖКХ Денис Иванов обращался через СМИ к автомобилистам Новокузнецка с предупреждением о проведении гидравлических испытаний Кузнецкой ТЭЦ на магистральных трубопроводах. Он предупредил и о том, что бывают случаи, когда трубы под давлением воды лопаются и оставлять имущество вблизи участков, где проводятся работы, небезопасно.