В Воронеже спасли ребёнка, который повис на окне 5 этажа

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Вечером 23 июня очевидец сообщил спасателям о том, что с мальчиком может случиться трагедия.

В Воронеже на Ростовской улице одного из многоквартирных домов чуть не случилась беда – ребенок повис на окне 5 этажа. Благодаря наблюдательному очевидцу и скорости спасателей, ребенка спасли от ужасной участи. Полиции и спасателям пришлось экстренно вскрыть входную дверь. Благодаря таким оперативным действиям мальчик жив и здоров.

Как оказалось, ребенок находился дома совсем один, без взрослых. Ребенка забрали правоохранительные органы.

Спустя час оказалось, что в Воронеже снова обнаружили детей, которые играют на плоту без присмотра родителей. Детей отправили на берег.

Службы возмущены таким халатным отношением взрослых к своим детям. Они призывают родителей быть внимательными к своим наследникам и не оставлять их в одиночестве.