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В иркутском музее «Тальцы» молния ударила в часовню

Сегодня, 16:23

Это привело к пожару, выгорели купол часовни и верхний брус. На месте ЧП работали сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сегодня, 25 июня, около 19:00 в иркутском музее «Тальцы» во время сильной грозы молния ударила в деревянную часовню, в результате разрушилась кровля, что спровоцировало пожар. Сотрудники музея были вынуждены обратиться за помощью к ГУ МЧС России по Иркутской области.

На место ЧП в оперативном порядке прибыли пять человек личного состава, которые ликвидировали пламя при помощи двух автомобильных цистерн к 19:30. Отмечается, что в результате возгорания выгорели верхний брус и купол. «Тальцы» представляет собой музейно-этнографический комплекс, популярный не только среди местных жителей, но и среди туристов.

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