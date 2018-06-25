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Под Ульяновском нашли поле, усеянное трупами животных

Сегодня, 16:10

Ужасающая находка была обнаружена в селе Большие Ключищи. Осаки трупов разносят дикие животные.

Под Ульяновском местные жители нашли поле, усеянное трупами животных. Сотрудники прокуратуры начали расследование по данному делу, в ходе которого обнаружили, что ООО «Птицефабрика Белая Птица» не утилизировали мертвых кур и отходы их жизнедеятельности в предназначенные для этого места, а выбрасывали все это на землю, которая предназначена для работ в сельском хозяйстве.

К расследованию были привлечены сотрудники Роспотребнадзора и Агентства ветеринарии в Ульяновской обл. Специалисты провели обследование земельного участка и изъяли биологический материал для дальнейшей экспертизы. Результаты исследования должны выявить или опровергнуть наличие инфекций, опасных загрязнения и прочее.

В случае выявления каких-либо нарушений, к сотрудникам предприятия будут приняты меры, вплоть до возбуждения уголовного дела.

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