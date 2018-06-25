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Получите червячков: В Челябинске местных жителей кормят мясом с опарышами

Сегодня, 16:09

Некачественные продукты продолжают оставаться настоящим бичом для российского потребителя. Очередным место чрезвычайного происшествия с пищевым товаром стал Челябинск.

Там женщина получила от продавцов магазина мясо, содержащее червячков. Это она обнаружила лишь вернувшись домой. После этого, она ввозвратилась в торговую точку, где мясо у неё безоговорочно приняли и вернули уплаченные за него деньги.

Покупательница на этом не успокоилась и довела подробности инцидента до контролирующих организаций. Последует прокурорская проверка или нет, пока точно не известно.

Предположительно, то, что в мясе обнаружили червячков, свидетельствует от том, что в городе проводится не правильное его хранение.

Недавно в городе случился аналогичный инцидент. Он произошёл на территории Металлургического района. Предприниматель получил админответственность и штраф в 20 тысяч рублей.

Представляли ли червячки в мясе реальную угрозу для организма, не сообщается. Неприятно – в любом случае, информируют местные соцсети.

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