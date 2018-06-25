Граждане Перу оказались в больнице после потасовки

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В Москве 24 июня с Бересеневской набережной в одну из больниц были доставлены футбольные болельщики из Перу.

Ранним утром воскресенья два болельщика из Перу оказались в больнице. Их доставили с Бересеневской набережной. Травмы на телах граждан Перу свидетельствовали об их участии в потасовке. Доказательством тому, послужили синяки, ушибы, кровоподтеки.

После оказания помощи врачами клиники, гости столицы покинули больницу. По делу о драке полиция начала проведение расследования. Однако, допросить пострадавших не удалось, они уехали из больницы, как только им была оказана медицинская помощь.

Напомним, что сборная Перу завтра сыграет со сборной Австралии. В своей группе команда Перу занимает последнее четвертое место после сборных Франции, Дании и Австралии по итогам предшествующих матчей.