Трюки на высоте 100 метров демонстрировал воронежский экстремали

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Мода на экстремальные развлечения распространяется по всему миру. Парень из Воронежа решил показать свое умение прямо на высоте 100 метров.

Воронежский экстримал на видео 22 июня показал свои умения. Богдан Коржевский на высоте 100 метров демонстрировал свои акробатические умения, а видео выложил в сеть. Все желающие могут насладиться его трюками на кольце без страховочного пояса. Известно, что кольцо было прицеплено к стреле башенного крана.

Перед трюками парень обратился к своим подписчикам и рассказал о том, как готовился к опасному трюку. Основная подготовка проходила в зале. Кроме этого он неоднократно принимал участие в акробатических соревнованиях. После чего начались поиски идеального места для проверки своих способностей, во внимание брались даже виды. Которые будут открываться во время съемок видео, безопасность тоже не осталась без внимания. Известно, что на стройке не имели представления о том, что их кран станет настолько известен, хотя разрешения на такие акробатические этюды на башенном кране они не давали.

Предполагается, что кольцо для номера незаметно пронести спортсмен не мог, поэтому его и другой инвентарь он поднимал его с земли с помощью веревки. Для съемки видео спортсмен дважды повторял номер. Как известно, Богдан Корженевский не первый раз совершает экстремальные трюки. В 2014 году спортсмен вместе с другими экстремалами прыгнул с веревкой с высотного офисного здания «Галереи Чижова». А в 2017 году накануне Дня Победы спрыгнул с башенного крана с восьмиметровой георгиевской лентой.