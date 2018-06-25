В сочинском лесу нашли мертвого краснокожего дельфина

Сегодня, 15:15

На обочине федеральной трассы М-27 женщина нашла странную находку. В лесу лежал мертвый дельфин вида афалина.

Жительница Сочи ехала на авто по федеральной трассе М-27. Во время одной из краткосрочных остановок неподалеку курортного поселка Лоо, женщина, углубившись в лес, заметила лежавшего мертвого дельфина.

На место происшествия она вызвала волонтеров центра спасения дельфинов «Дельфа» и сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие на место спасатели забрали труп животного для проведения лабораторного исследования. После проведения всех необходимых экспертиз станет понятно, каким образом погиб дельфин.

Внешний предварительный осмотр не дал достоверной информации, ведь признаков насильственной смерти на теле дельфина нет. Сотрудники правоохранительных органов также начали расследование, ведь не понятно, как животное попало на такое отдаленное расстояние от моря.

После того, как данная информация попала в сеть, пользователи стали выдвигать свои версии произошедшего – многие предположили, что животное транспортировали в частный зоопарк, но оно погибло в пути и его выбросили на обочине. В сочиенском дильфинарии сообщили, что в ближайшее время транспортировки дельфинов на дальние растояния не проводили, поэтому погибшеее животное не является их питомцем.