В Калининграде в отделении «Почты России» нашли посылку с ядом

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Жидкость ярко-жёлтого цвета начала растекаться по помещению после того, как внутри разбилась стеклянная ёмкость.

В Калининграде провели операцию по очистке служебного помещения «Почты России» на улице Можайской. В местном отделении службы нашли посылку с ядом. Как сообщили полиции сотрудники почты. При погрузке на транспортную ленту одна из посылок упала. Работники отделения услышали характерный звук битого стекла и поняли, что внутри разбилась стеклянная тара. После этого по полу начала растекаться жидкость ярко-жёлтого цвета. Она источала запах спирта. Сотрудники «Почты России» не стали рисковать, эвакуировались с помещения и вызвали на место сотрудников МЧС.

Прибывший на место спасатели обнаружили, что со временем запах вещества изменился. Он напоминал некий химический реактив. После этого были взяты пробы воздуха. Предварительный анализ показал, что концентрация хлора в воздухе превысила норму боле чем в десять раз. Девушка, которой предназначалась посылка, утверждает, что внутри не должно быть никакого яда. Она якобы заказал из Москвы вещество для приготовления мыла в домашних условиях. По факту случившегося проводится проверка.