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Польские пограничники задержали 10 иностранцев с Fan ID

Сегодня, 15:03

Они перешли «зеленую границу», мужчин передали российской стороне в рамках реадмиссии. Инцидент произошел на севере Польши на границе с Калининградской областью.

Польские пограничники, представляющие Варминско-Мазурское управление, задержали 10 иностранцев с Fan ID. В их списке семь подданных Марокко, двое являются гражданами Алжира, а еще один из Йемена. Отмечается, что один из них не имел при себе ни одного документа, остальные были с полным пакетом, включая Fan ID. Иностранцы прошли российскую границу и пересекли «зеленый коридор».

На границе России и Польши установлены 6 вышек для наблюдения, которые позволяют избежать ненужных инцидентов 24 часа в сутки при любой погоде. Камеры фиксируют картинку, отправляя необходимые файлы пограничникам.

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