В Самаре неизвестные спрятали труп мужчины под мостом

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Останки человека пролежали здесь около полугода.

В Самаре нашли труп мужчины, который неизвестные спрятали в полиэтиленовый мешок. Тело обнаружили местные жители в районе Кировского моста. На момент, когда останки заметили прохожие, они уже были в скелетированном состоянии. Труп находился под мостом, при этом нижняя часть его была погружена в мешок из полиэтилена. Известно, что на теле умершего была одежда.

Это дублёнка и джинсы тёмного цвета. Следы насилия на теле найти не удалось в силу того, что оно уже в достаточной мере разложилось. Личность по той же причине установить не представляется возможным. Труп передали экспертам для установления причин смерти, а также описания характера полученных травм при наличии последних. Кто и зачем спрятал тело под мостом, выясняет полиция. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Украине подросток вскрыл труп убитого товарища. Юноша вместе с приятелем сперва лишил жизни сверстника, а затем из любопытства решил покопаться во внутренностях умершего. Полиция раздумывает над квалификацией содеянного.