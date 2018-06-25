Живая рыба плавала в Новороссийске после дождя прямо в лужах

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В Новороссийске жители после дождя наблюдали необычное явление – в лужах плескалась речная рыба. Подобное уже было несколько лет назад.

Прохожие в Новороссийске на проспекте Ленина наблюдали в лужах после дождя несвойственных обитателей – там плавала рыба. Очевидцы сообщают, что это были мальки рыбы, которая могла попасть в лужи вместе с потоками воды из расположенного неподалеку пруда. Известно, что он находится за южным рынком.

После прекращения обильных осадков, лужи стали более мелкими и мальки оказались в западне. Прохожие переживали из-за такого происшествия, снимали его на видео, но не могли помочь рыбкам. Подобное явление уже происходило в Новороссийске два года назад.

Известно, что кроме появления рыб в лужах, осадки привели к тому, что была размыта трасса, которая ведет к городу и были подтоплены прилежащие к данному району дворы.

Руководство Новороссийска сообщило, что город справляется с последствием ночного ливня. На утреннем планерное совещании дал поручение главам районов, продолжать собирать информацию от граждан. Сутки живем в условиях повышенной готовности. За ночь на город выпало 60 мм осадков - больше месячной нормы. 20 автомобилей попадали в так называемые «водяные ловушки». Благодаря тому, что в городе работали выездные оперативные службы, удалось быстро помочь людям, отмечает автор записи. В целом система ливнеотведения справилась с нагрузкой.