«Искала крабов»: в Сочи спасли девушку, застрявшую между каменными насыпями

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Происшествие случилось на пляже «Красный штурм». Поиск крабов обратился для 29-летней девушки звонком в спасательные службы.

Сегодня утром туристка, прибывшая в Сочи из Рязани, застряла между каменными насыпями. Девушка удачно пролезла между камнями, однако, обратно выбраться ей не удалось. К счастью, рядом оказался мужчина, который попытался помочь пострадавшей, но после неудачных попыток решил вызвать спасателей.

Бригада спасательной службы прибыла на побережье и благополучно помогла туристке выбраться. Все обошлось небольшими ссадинами и царапинами. Девушке даже не потребовалась помощь медиков. На вопрос, как туристка умудрилась застрять между камнями, она ответила: «искала крабов».