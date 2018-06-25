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С какой целью немка прибыла в столицу - не уточняется. Женщина обратилась с заявление о факте изнасилования в полицию.

Гражданка Германии заявляет об изнасиловании в Москве у памятника Пушкину. 34-летняя немка утверждает, что 24 июня рано утром на нее напали, нанесли телесные повреждения, а затем изнасиловали.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту. Женщину допросили, а также отправили на осмотр к врачам. Также на данный момент начат поиск предполагаемых злоумышленников, а также выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве 20-летний дворник, прибывший в столицу из Узбекистана, изнасиловал девочку 13 лет. На данный момент проводятся следственные действия в отношении преступника.