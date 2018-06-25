VistaNews.ru


Гражданка Германии заявляет об изнасиловании в Москве

Сегодня, 14:17

С какой целью немка прибыла в столицу - не уточняется. Женщина обратилась с заявление о факте изнасилования в полицию.

Гражданка Германии заявляет об изнасиловании в Москве у памятника Пушкину. 34-летняя немка утверждает, что 24 июня рано утром на нее напали, нанесли телесные повреждения, а затем изнасиловали.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту. Женщину допросили, а также отправили на осмотр к врачам. Также на данный момент начат поиск предполагаемых злоумышленников, а также выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве 20-летний дворник, прибывший в столицу из Узбекистана, изнасиловал девочку 13 лет. На данный момент проводятся следственные действия в отношении преступника.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Петербурге на вечеринке изнасиловали 15-летнюю дочь директора музея

На Сахалине женщину изнасиловал 19-летний токсикоман

В Ленобласти полиция арестовала за изнасилование 13-летней девушки двоих подростков

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

Рекомендуем