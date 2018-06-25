Реки из фекалий в Каштакском бору закрыли плитами и присыпали землей

Сегодня, 13:59

В нескольких метрах от нечистот находится детский оздоровительный лагерь «Уральская березка». Стоки из труб попадают прямо в реку Миасс.

Местные жители жаловались на незаконный выброс отходов в заповедной зоне. Тогда депутат госдумы РФ Владимир Бурматов отдал приказ, согласно которому в Каштакском бору больше не будут выливать отходы. Местные жители рассказали, что каждый день приезжает по несколько машин, которые сливают городские отходы прямо возле реки Миасс. Подчеркивается, что совсем недалеко от свалки находится детский лагерь. Неприятный запах распространился по всему району.

Сообщается, что те организации, которые сбрасывают отходы в Каштакском бору, осведомлены о том, что это незаконно, однако не прекращают этого делать. Буквально через несколько дней после распоряжения депутата реки из фекалий закрыли бетонными плитами, и засыпали землей. Теперь Каштакский бор не будут загрязнять человеческими отходами.