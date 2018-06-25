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В Ростове двое малышек умерли от перегрева в запертом авто

Сегодня, 13:49

Жара продолжает демонстрировать свою разрушительную силу в разнообразных формах. Зачастую, они приводят к трагедии.

В Ростове двое малышек умерли от перегрева в запертом авто. Одной из девочек было полтора, а другой – три годика.

Трагедия произошла в Ворошиловском районе. Их мать направилась на сдачу экзаменов, а малышек оставила под присмотром их старшей сестры, которой исполнилось 12 лет.

Дети вышли погулять на улицу. Затем старшая сестра, по не вполне понятным причинам, на длительное время отлучилась. Ряд источников сообщает, что она просто захотела поспать и бросила малышек в одиночестве.

Те забрались в авто, припаркованное во дворе дома. Видимо, дети не смогли самостоятельно открыть двери и выбраться наружу.

Мать, возвратившаяся с экзаменов, нашла их уже в бессознательном состоянии в раскалённом салоне автомобиля, стоявшего на солнце. Признаков жизни малышки не подавали.

Женщина экстренно вызвала врачей, но те помочь уже ничем не смогли. Они зафиксировали лишь смерть сестричек. По предварительной причине – от перегрева.

Правоохранители приступили к проверке этого инцидента.

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