В Ингушетии двое парней устроили стрельбу в колледже, есть пострадавшие

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Молодые люди 17 и 18 лет открыли огонь в учебном заведении Назрани. Оба подозреваемых госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями.

По неустановленной причине двое парней устроили стрельбу в колледже днем 25 июня. Есть пострадавшие – это сами предполагаемые злоумышленники. Скорее всего, они ранили друг друга. Скорая увезла подозреваемых в больницу Назрани. Правоохранители Ингушетии присматривают за стрелками.

В 2018 году стрельба в учебных заведениях постепенно превращается для россиян в обыденное явление. В январе жуткая поножовщина произошла в Сосновском районе Челябинской области, месяцем позже в результате перестрелки ранения получили семеро учеников шадринской школы (Курганская область). Теперь недетские разборки подростков добрались к Ингушетии.