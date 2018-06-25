Чудо в Краснодаре: Там родился краснокнижный японский журавль

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В неволе эти птицы, практически, не размножаются. В мире они находятся на грани исчезновения.

В Краснодаре случилось чудо. На свет появился ещё один краснокнижный японский журавль. Сейчас их мире меньше 2 тысяч особей.

Это произошло в «Сафари-парке». Его директор проинформировал, что журавль вылупился ещё в начале июня. Это событие долго скрывали, не исключая вероятность, что птенец быстро погибнет. В неволе – это частое событие.

Однако, птенцу удалось быстро окрепнуть и встать на ноги. Сейчас он уже в состоянии выходить вместе с матерью на прогулку и все посетители зоопарка в Краснодаре могут им полюбоваться.

Пара его родителей появилась в Краснодаре в «Сафари-парке» десять лет назад. Птицы делали кладки на протяжении четырёх последних лет. Однако, птенцы гибли, даже не вылупившись из яйца.

В этом году на помощь птицам в естественных процессах высиживания пришли орнитологи, работающие в зоопарке. В результате, на свет появился ещё один краснокнижный японский журавль.