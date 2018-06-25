В Ярославле вечером горели мусорные контейнеры

Сегодня, 13:12

Огонь перебросился на припаркованный неподалёку автомобиль.

Мусорные контейнеры горели накануне вечером, 24 июня, на одной из улиц в Ярославле. Инцидент произошёл на улице Суздальской близ дома №186 в 20:40. Известно, что на площадке для сбора бытовых отходов загорелись пять пластиковых контейнеров. Очевидцы сразу же вызвали на место пожарных. Последние прибыли по адресу достаточно быстро и оперативно затушили огонь. В то же время, до момента прибытия сотрудников МЧС пламя перебросилось на припаркованный рядом автомобиль «Москвич». Машина сильно была повреждена огнём. В ликвидации последствий возгорания принимали участие четыре человека личного состава местного подразделения МЧС. Сейчас оцениваются убытки от данного инцидента. Тем временем в сети появились первые кадры с места событий. На видео можно заметить, что чёрный дым от огня распространился по всему кварталу. Причины возгорания пока не установлены. По факту случившегося уже начата проверка.

Ранее мы писали, что в Воронеже загорелась маршрутка с пассажирами. Пожар начался внезапно в салоне автобуса. Пассажиры успели эвакуироваться на улицу и не пострадали.