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Под Воронежем найден подросток, утонувший на оборудованном пляже

Сегодня, 12:58

Лето – жара. Многие стремятся к воде, считая её спасением, забывая, что она может представлять и смертельную опасность.

Под Воронежем найден подросток, утонувший на оборудованном пляже. Сообщение сделано пресс-службой регионального СК.

Согласно предоставленной информации, ему было 16 лет. Тело подростка нашли под Воронежем в бывшем меловом карьере, где сейчас оборудовано место отдыха.

На пляже постоянно дежурят штатные спасатели. Следователи полагают, к трагедии привело то, что они исполняли свои обязанности ненадлежащим образом.

Уголовное дело возбуждено. Что стало причиной того, что подросток под Воронежем погиб, предстоит выяснить судмедэкспертам.

О наличии каких либо следов, что его смерть могла быть насильственной, не сообщается.

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