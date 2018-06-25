VistaNews.ru


В Челябинске жильцы дома, где взорвался газ, возвращаются в квартиры

Сегодня, 12:37

Специалисты МЧС установили, что угрозы для людей здание не представляет.

В Челябинске постепенно возвращаются к нормальной жизни жильцы дома, где на минувшей неделе взорвался бытовой газ. Люди возвращаются в свои квартиры после того, как специалисты МЧС обследовали внутренние помещения и признали их безопасными. Соответствующее решение приняли власти города, отмечается в сообщении местного управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Как известно, взрыв в пятиэтажке имел место быть 20 июня. Мощный хлопок прозвучал на балконе одной из квартир. Установлено, что взорвался пятилитровый баллон с бытовым газом. В результате происшествия ранения получили два человека, им оказана необходимая помощь. Всего же из здания эвакуировали тогда 69 человек.

Ранее мы писали, что пострадавшие дети от взрыва в ТРЦ «Комсомолл» получат компенсации. Некоторые родители уже получили «на руки» положенные им материальные средства. Вместе с тем ведётся разбирательство в отношении ответственных лиц, которые не проследили за безопасностью детей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Ревде в жилом доме взорвался газовый баллон

В Петербурге прогремел взрыв в многоэтажке

В Челябинске жильцы коммуналки устроили кровавые разборки

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

Рекомендуем