В Челябинске жильцы дома, где взорвался газ, возвращаются в квартиры

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Специалисты МЧС установили, что угрозы для людей здание не представляет.

В Челябинске постепенно возвращаются к нормальной жизни жильцы дома, где на минувшей неделе взорвался бытовой газ. Люди возвращаются в свои квартиры после того, как специалисты МЧС обследовали внутренние помещения и признали их безопасными. Соответствующее решение приняли власти города, отмечается в сообщении местного управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Как известно, взрыв в пятиэтажке имел место быть 20 июня. Мощный хлопок прозвучал на балконе одной из квартир. Установлено, что взорвался пятилитровый баллон с бытовым газом. В результате происшествия ранения получили два человека, им оказана необходимая помощь. Всего же из здания эвакуировали тогда 69 человек.

Ранее мы писали, что пострадавшие дети от взрыва в ТРЦ «Комсомолл» получат компенсации. Некоторые родители уже получили «на руки» положенные им материальные средства. Вместе с тем ведётся разбирательство в отношении ответственных лиц, которые не проследили за безопасностью детей.