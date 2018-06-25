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«Чудо в перьях»: В Казанском цирке страус напал на зрителей

Сегодня, 12:07

В социальную сеть попало видео-демонстрация, как легко можно потерять «власть» над животными. Об этом поведали зрители представления.

Во время выступления в Казанском цирке случилось ЧП - страус напал на зрителей. Все произошло из-за того, что дрессировщик животного попросту не смог с ним совладать. Птица «сиганула» за ограждение в виде манежа. Сначала страус бросился к зрителям, попытался сбежать, но не удалось, падение помешало совершить побег. «Чудо в перьях», как назвали пользователи сети птицу, загнали в манеж.

Зрителине на шутку испугались такого «представления». Многие даже попытались убежать из цирка, но ведущий всех успокоил. В конце дрессировщик решил увести птицу за кулисы.

Как оказалось, администрации цирка об этом ничего не известно.

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