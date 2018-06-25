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Почти 10 дней пролежала в ванной мертвая женщина из Набережных Челнов

Сегодня, 11:48

В Набережных Челнах в одной из жилых квартир нашли труп женщины. По словам экспертов, ей было 56 лет.

Родственница челнинки приехала к сестре в гости, поскольку она начала переживать из-за того, что сестра ей не отвечает на телефонные звонки. Как оказалось, мертвая женщина из Набережных Челнов почти 10 дней пролежала в ванной, а ее тело приобрело сильнейший трупный запах. Сестра погибшей и обнаружила мертвую родственницу.

По предварительным данным, нет оснований утверждать о насильственной смерти, поскольку на теле женщины пенсионного возраста нет подобных следов. Пока нет информации о настоящей причине смерти челнинки. Об этом скоро станет известно от судмедэкспертов.

Для жителей Муслюмовского района Татарстана это событие стало настоящим шоком.

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