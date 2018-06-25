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На азовском пляже обнаружили вуайериста

Сегодня, 11:25

Мужчина, который подглядывает в щель общественного туалета за женщинами, также пугает и детей. Возмущенная женщина решила снять это на видео и выложить в сеть.

Возмущенная женщина, отдыхавшая на азовском пляже, где и обнаружили вуайериста, решила подать заявление в полицию с видео-подтверждением своих слов. «Неадекватный мужчина», как его называет автор видео, не первый год проделывает этот «трюк». Представители пляжа говорят, что данную щель постоянно ремонтируют, но вуайерист снова возвращает все до прежнего состояния.

Полиция прибыла на место, где произошел инцидент, но никого не обнаружила.

Потерпевшая утверждает, что парень выжидает «жертву» в кустах, и оттуда начинает подглядывать. Но увидев камеру у женщины, извращенец убежал к зеленому «жигули» и уехал со своими товарищами прочь.

Азовчанка просит мам не пускать детей на пляж без присмотра взрослых.

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