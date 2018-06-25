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Пострадавшие дети от взрыва в ТРЦ «Комсомолл» получат компенсацию

Сегодня, 10:54

Некоторые родители уже получили деньги. 1 июня в детском центре произошел взрыв, многие дети получили ожоги второй и третьей степеней.

Родители, чьи дети пострадали от несчастного случая в ТРЦ, получат компенсацию, которая перекроет стоимость лечения. Для этого правительство выделит 1 миллион и 150 тысяч рублей. Количество выплат будет зависеть от степени ущерба и стоимости лечения. Тех детей, которые не пострадали от огня, отправят в реабилитационный лагерь «Сосновая гора».

Напомним, что 1 июня в ТРЦ «Комсомолл» загорелся детский центр, в результате чего произошел небольшой взрыв. Некоторые дети получили серьезные ожоги. На данный момент директор центра находится под арестом, пока не завершится следствие.

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