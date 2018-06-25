В Череповце пьяный отец потерял на пляже своего ребенка

Сегодня, 10:41

2,5-летнего малыша заметили самостоятельно гуляющего по ведущей в город тропинке прохожие.

В Череповце мужчина потерял ребёнка на пляже. Пьяный отец решил отдохнуть на берегу реки на Ломоносовском пляже вместе с мальчиком возрастом 2,5 года. О том, что ребёнок потерялся, полиции стало известно от случайных прохожих. Они заметили малыша, гуляющим по тропинке, ведущей от пляжа в город вечером около 18:00. Небезразличные граждане отвели мальчика в полицию.

Правоохранителям удалось установить личность ребёнка и отыскать его мать. Женщина в это время находилась на работе. С ребёнком должен был остаться отец. Мужчину нашли спящим на пляже, где потерялся мальчик. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда с ним начали общаться полицейские, вёл себя неадекватно. По факту пренебрежения своим чадом и родительскими обязанностями начата проверка.

Ранее мы писали, что в Барнауле нашли девочку, пропавшую во время урагана. Ребёнок пропал без вести в разгар бури в городе. К поискам привлекли полицию и волонтёров. К счастью, девочка не пострадала.