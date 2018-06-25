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В Воронеже загорелась маршрутка с пассажирами

Сегодня, 10:15

К месту событий оперативно прибыли пожарные МЧС.

В Воронеже в понедельник утром, 25 июня, загорелась маршрутка с пассажирами. Автобус выполнял рейс по маршруту №54. Задымление в салоне ПАЗ началось, когда автомобиль подъехал к «памятнику-самолёту». Как отмечают очевидцы, возгорание началось в задней части автобуса. Что послужило тому причиной, не уточняется.

Известно, что пассажиры самостоятельно эвакуировались из салона охваченного огнём транспортного средства. К счастью, никто в результате данного инцидента не пострадал. К месту происшествия на вызов свидетелей данного инцидента оперативно прибыли пожарные МЧС, которые быстро локализовали пожар. Сейчас проводится проверка, целью которой является установление причин и обстоятельств происшествия.

Ранее мы писали, что по Ростову курсирует маршрутка «из ада». Горожане сетуют – несмотря на то, что город принимает ЧМ-2018, на улицах можно заметить такие автобусы, которые «маринуют» пассажиров. Проблемы с общественным транспортом уже давно волнуют ростовчан, однако власти пока ограничиваются лишь обещаниями решить вопрос.

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