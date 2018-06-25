В Югре монтажник рекламы погиб на работе от удара электротоком

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Молодой человек менял призмы изображений 23 июня. Рекламный щит, на котором работал парень, находится возле ТРЦ «Лайнер» в Югорске.

Монтажнику рекламы было 27 лет. Как сообщает депутат Думы Югорска Антон Пантин, рекламная конструкция ИП Лукинского давно привлекла к себе внимание, поскольку установлена она с нарушениями, без разрешения ответственных органов. По словам депутата, он даже писал заявление в прокуратуру по этому поводу, только прокурор никак не среагировал на данный сигнал. Действительно, Пантин подтверждает, что данная конструкция может убить человека. Самое страшное случилось из-за пренебрежительного отношения многих должностных людей в Югре к своим обязанностям, парень погиб на работе от удара электротоком.

Депутат также подметил, что доказательства его обращения находятся в администрации города.

В субботу, когда случился инцидент, на месте работали правоохранительные органы. Виновных в данном ЧП пока не найдено.